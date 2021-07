Qida zəhərlənmələrindən qorunmaq ÜSULLARI

Qida zəhərlənmələrindən qorunmaq üçün diqqət edilməli məqamlar məlum olub.

Azərbaycanda Qida Təhlükəsizliyi İnstitutundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, İtifadə müddəti bitmiş, qoxusu və rəngi dəyişmiş, kiflənmiş qidaları qəbul etmək olmaz:

“Bundan başqa pasterizə olunmamış süd və süd məhsullarından istifadə məsləhət görülmür".

- Qutusu zədələnmiş və ya qapağı boşalmış konservləri istifadə etməyin,

- Meyvə-tərəvəzi axar ilıq su ilə yaxşı yuyub istehlak etmək lazımdır,

- Ət, toyuq, balıq məhsullarını və südü uyğun müddətdə və temperaturda bişirin,

- Yeməkləri günlük olaraq hazırlayın, artıq qalanını isə bir dəfədən çox isitməyin,

- Yemək hazırlayıb bişirərkən və süfrəyə təqdim edərkən şəxsi gigiyena qaydalarına əməl edin”.

