DİN şəhid atasının iddiasına cavab verdi

Sosial şəbəkələrdə Kəlbəcər rayonundan olan, Füzulinin azadlığı uğrunda şəhid olan Nicat Atayevin atasının öz yaxınlarının məzarlarını ziyarət etmək üçün Kəlbəcərə getmək istəməsi və bu zaman təhqirlərə məruz qalması ilə bağlı məlumat yayılıb.

Əslən Kəlbəcərdən olan Habil Atayev iddia edib ki, onun istəyi Polis Şöbəsinin rəhbərliyi tərəfindən təhqirlə qarşılanıb.

Məsələ ilə bağlı DİN-in Mətbuat Xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Eşqin Qasımov Metbuat.az-a bildirib ki, vətəndaş H.Atayev iyul ayının 19-da Kəlbəcər Polis Şöbəsinə müraciət edərək, Kəlbəcər rayonuna getmək istədiyini bildirib:

“RPŞ rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunan həmin şəxslə profilaktiki söhbət aparılıb, izah olunub ki, hazırda işğaldan azad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsi işi başa çatmadığından mülki vətəndaşların əraziyə buraxılması çöx təhlükəlidir və yalnız xidməti zərurətlə əlaqədar olar, xüsusi şəxslərin həmin ərazilərə buraxılması mümkündür”.

