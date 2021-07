Azərbaycan tanınmış estrada müğənnisi, xalq artisti Səməd Səmədov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 74 yaşlı müğənninin ölüm səbəbi hələ ki bəlli deyil.

Allah rəhmət etsin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.