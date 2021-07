Əfqanıstan hakimiyyəti ölkənin 34 əyalətindən 31-də "Taliban” qruplaşmasının gecə hərəkətinin qarşısını almaq məqsədilə komendant saatı tətbiq edib.

Bu barədə Əfqanıstan Daxili İşlər Nazirliyindən bildiriblər.

Məlumata görə, "Taliban”ın "fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq” üçün komendant saatı yeri vaxtla 22.00-dan 04.00-dək tətbiq edilir.

Bildirilib ki, Kabul, Nanqəhar və Pənceşir əyalətlərində bu rejimin tətbiqi nəzərdə tutulmayıb.

