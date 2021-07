FHN XƏBƏRDARLIQ ETDİ - Belə hallara yol verənlər 500 manatadək cərimələnəcək - VİDEO

Bəzən vətəndaşlar hadisə yerinə yanğınsöndürən avtomobillərin vaxtında çata bilməməsini tənqid edirlər. Amma burda vətəndaş məsuliyyətsizliyinin də müəyyən rolu var. Indi təqdim edəcəyimniz süjetdə də bu əyani görünür. Belə ki, sakinlər avtomobillərini nizamsız şəkildə saxladıqlarından yanğınsöndürən texnikalar şərti yanğın ərazisində girə bilməyiblər. Belə halların qarşısını almaq üçün fövqəladə hallar nazirliyi hansı tədbirlər görəcək?.

Sayrışan işıqlarını yandıran yanğın söndürən avtomobillər həyacan siqnalı ilə binanın qarşısına gəlir.

Şərti yanğın təlimi Xətai rayonu metronun Həzi Aslanov stansiyasının yaxınlığındakı çoxmərtəbəli binaların qarşısında keçirilib. Bəzən insanlar yanğınsöndürənləri hadisə yerinə vaxtında çata bilməmələri ilə bağlı tənqid edirlər. Görünən odur ki, bu məsələdə vətəndaşların da məsuliyyəti önəmli rol oynayır. Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşları şəxsi heyətin və xüsusi təyinatlı texnikaların yaşayış kompleksinin həyətinə çata bilməməsini əyani şəkildə göstəriblər.

Xüsusi ilə də çoxmərtəbəli binlarda baş verən yanğın zamanı əhəmiyyətli rol oynayan avto-nərdivan isə ümumiyyətlə şərti yanğın yerinə daxil ola bilmədi.

Mövcud vəziyyətlə bağlı sakinlərin fikirləri birmənalı deyil.

Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin şöbə rəisi Elnur Babayev deyir ki, belə hallar daha çox paytaxtda yaşanır. Dəfələrlə xəbərdarlıq edilsə də nə sakinlər, nə də MTK-rəhbərləri tədbir görürlər.

Qeyd ədək ki, inzibati xətalar məcəlləsinin 536-cı yəni ''Yanğın Təhlükəsizliyi sahəsində qəbul edilmiş qərarın və ya tələbnamənin yerinə yetirilməməsinə'' görə, fiziki şəxslər 70-100, vəzifəli şəxslər isə 350-500 manatadək cərimə edilirlər. (xəzərxəbər)

