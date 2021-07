İranın cənub-şərqində Sistan-Bəlucistan əyalətində İslam Respublikasının İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının döyüşçüləri ilə silahlı dəstə arasında atışma nəticəsində 4 hərbçi ölüb.

Məlumatı İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının Mətbuat xidməti yayıb.

Bildirilib ki, silahlı qarşıdurma iyulun 24-də gecə saatlarında əyalətin Xaş şəhərində baş verib.

