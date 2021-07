Azərbaycan Respublikasında koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 412 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 125 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, son sutka ərzində koronavirus infeksiyasından ölən olmayıb.

Qeyd edək ki, dünən koronovirusa 371 yoluxma qeydə alınıb.

