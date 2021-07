Amerikalı məşhur müğənni Britni Spirs evliliyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, sevgilisi Sem Asqari ilə görüntülənən müğənninin barmağındakı nişan üzüyü diqqət çəkib. Bundan sonra müğənninin evlənməyə hazırlaşması barədə iddialar səsləndirilib.



