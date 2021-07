Xəbər verdiyimiz kimi bu gün axşam saatlarında Azərbaycanın Xalq artisti Səməd Səmədov vəfat edib.

"Baku TV" vəfat etmiş Xalq artistinin yaşadığı ünvandan süjet hazırlayıb.

Çəkiliş zamanı S.Seyidovun evində yalnız onun qaynının olduğu qeyd olunub, onun həyat yoldaşının və oğlunun isə sənətçinin dünyasını dəyişdiyi xəstəxanaya yollandıqları müəyyənləşib.

Qeyd edək ki, S. Səmədov bu gün koronavirusdan dünyasını dəyişib.

