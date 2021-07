Kürdəmirdə şadlıq sarayının sahibi cərimələndi

Kürdəmirdə daha bir şadllq sarayı cərimələndi.

Metbuat.az xəbər verir ki,rayonun Xəlsə kəndində yerləşən "LALƏ" şadlıq sarayının sahibi "icazə.e-gov.az portalında qeydiyyatdan keçmədiyi aşkar edilib.

Bununla bağlı şadlıq sarayına cavabdeh şəxs barəsində qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Karantin rejimi qaydalarını kobud şəkildə pozduğuna görə restoran sahibi inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq bəndinə əsasən 4 000 manat cərimə olunub.

Qeyd edək ki, bir neçə gün oncə rayon ərazisində iki şadlıq sarayıda inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq bəndinə əsasən hər biri 4 000 manat cərimə olunub.

