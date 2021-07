Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə məxsus hərbi karvana hücum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Suriyada PKK/YPG terrorçuları tank əleyinə idarə olunan silahla (ATGW) hərbi karvana atəş açıb.

Hücumdan sonra isə, Suriya hərbçiləri Türkiyə hərbçilərinin olduğu ərazini toplarla atəşə tutub.

