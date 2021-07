Rusiyada yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasının "Braziliya ştammı" aşkar edilib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "Vektor" mərkəzi məlumat verib.

Bildirilib ki, Rusiya ərazisində koronavirusun "Delta" ştammı daha geniş yayılıb.

