Bakıda 142 saylı xətt avtobusunu idarə edərkən narkotik vasitədən istifadə edən Allahverdi Bədəlov həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Namidan Piriyev məlumat verib.

DYP rəsmisi bildirib ki, Abşeron rayon Məhkəməsinin qərarı ilə A. Bədəlov 10 sutka inzibati həbs edilib. O, həmçinin 1 illik sürücülük hüququndan məhrum olunub.

