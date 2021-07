Hacıqabul sakini intihara cəhd edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun II Tava kəndində qeydə alınıb.

Kənd sakini, 1993-cü il təvəllüdlü Sadıqov Əlabbas Etibar oğlu intihar etmək məqsədi ilə sağ qolunu doğrayıb.

Vaxtında müdaxilə edilib və qolunun kəsilmiş-deşilmiş yarası ilə Ə. Sadıqov Hacıqabul Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib.

Ə. Sadıqovun sərxoş vəziyyətdə özünə qəst etdiyi bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

