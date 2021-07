Müğənni Kərim Abbasov sosial mediada paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni instaqram hesabında yeni görüntülərini paylaşıb. Videoda onun həyat yoldaşı və oğlu da yer alıb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub. Kərim paylaşımına bu sözləri əlavə edib:

"Ailəni sev. Ona görə ki, onlardan çox səni bu həyatda sevən yoxdur".

