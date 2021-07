Azərbaycan cüdoçusu Rüstəm Orucov Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarının 1/4 final mərhələsində yaponiyalı Şohei Ono ilə üz-üzə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 73 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı uduzub.

Rəqibinə məğlub olan Orucov təsəlliverici görüşdə Akil Qyakova ilə görüşəcək.

