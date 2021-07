Dünyada koronavirusla bağlı son STATİSTİKA necədir ?

2019-cu ilin sonunda dünyaya yayılan "COVİD-19"un qurbanlarının sayı 4 175 235 nəfərdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu günədək dünyada 194 843 917 nəfər virusa yoluxub, 176 785 234 nəfər isə virusdan canını qurtara bilib.

Hazırda isə 100-dən çox ölkədə virusun "delta" ştammı ilə mübarizə gedir.

Virusa yoluxma və ölüm saylarına görə, Amerika Birləşmiş Ştatları birinci yerdədir. İlk onluqda Hindistan, Braziliya, Rusiya, Fransa, Ukrayna, Türkiyə, Argentina, Kolubmiya və İtaliya dayanır.

Koronavirusa ilk yoluxmanın qeydə alındığı Çində isə son sutkada 76 nəfər virusa yoluxub, ölən olmayıb. Ümumilikdə, bu ölkədə 92 605 nəfər virusa yoluxub, 4636 nəfər vəfat edib.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumatına görə, ölkəmizdə son sutkada 386 nəfər virusa yoluxub, 4 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda bu günədək 340 443 nəfər koronavirusa yoluxub, 5006 nəfər isə virusun qurbanı olub.

Gülər Seymurqızı

