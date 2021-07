Amerikalı general türk bayrağı qarşısında dünyaya MESAJ VERDİ: Hamı Ərdoğanın qərarını gözləyir

“ABŞ, Əfqanıstanda Taliban silahlılarına qarşı döyüşən orduya hava dəstəyi verməyi davam etdirəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Mərkəzi Komandanlığının komandanı, general Kenneti Makkenzi belə açıqlama verib. O, Kabildə mətbuata açıqlamasında bildirib:

“ABŞ əfqan qüvvələrinə dəstək vermək məqsədilə son günlərdə hava hücumlarını artırıb. Taliban hücumlarını davam etdirərsə, bu dəstəyi davam etdirməyə hazırıq”.

Generalın çıxışı zamanı arxasında Türkiyə bayrağının da olması diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, sentyabr ayının sonuna qədər ABŞ və NATO qoşunlarını Əfqanıstandan çıxaracağını elan edib. Kabil hava limanının təhlükəsizliyinin Türkiyə ordusuna etibar ediləcəyinə dair xəbərlər yayılıb. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə bu məsuliyyəti Türkiyənin üzərinə götürməsi üçün ABŞ-dan maddi, diplomatik və texnoloji dəstək tələb edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

