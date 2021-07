İsrail Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə imzaladığı neft sazişini dondurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, İsrailin Ətraf Mühitin Mühafizəsi Nazirliyi layihənin risk qiymətləndirmə hesabatlarını rədd edib və layihənin davam etdirilməsinə dair məsələləri hökumətin növbəti toplantısına qədər təxirə salıb. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri məsələ barədə açıqlama verməyib.

Qeyd edək ki, saziş körfəz neftinin İsrailə oradan isə Avropaya transferini nəzərdə tuturdu.

Anar Türkeş / Metbuat.az

