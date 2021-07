Bakıda dustaq məhkəmədən qaçıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, iyulun 20-də Suraxanı Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitəsinin daşınmasına görə saxlanılan şəxs bir gün sonra qaçıb.

1976-cı il təvəllüdlü Tərlan Həsənov barəsində verilən sanksiyaya baxılması üçün iyulun 21-də Suraxanı Rayon Məhkəməsinə gətirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.