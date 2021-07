Son günlər uşaqların zorakılığa məruz qalması faktların sayı artmaqdadır.



Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş Prokurorluq vətəndaşlara müraciət edib. Müraciətdə uşaqlara qarşı fiziki, pixisi və sair zor tətbiq edilməsi hallarının şahidi olduqları halda dərhal bu barədə “961” nömrəli Çağrı Mərkəzinə zəng edərək məlumat vermələri xahiş olunur.

