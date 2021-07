İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun komandanı general Əhməd Qureyşinin öldüyü təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran mediası rəsmi mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə, Əhməd Qureyşi bir müddət əvvəl Suriyada baş verən döyüşlər zamanı yaralanıb. O, bir neçə gün sonra isə həlak olub.Onun hansı döyüşlər zamanı yaralandığı açıqlanmayıb.

