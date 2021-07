Tələbə köçürülməsi üçün sənəd qəbulunun vaxtı uzadılıb

Tələbələrin köçürülməsi üzrə elektron sənəd qəbulunun müddəti uzadılıb.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, sənəd qəbulu 26 iyul saat 15:00-dək davam edəcək.

Bu günədək transfer.edu.az portalı vasitəsilə həyata keçirilən elektron sənəd qəbulu zamanı ümumilikdə 1363 müraciət qeydə alınıb. 1363 nəfərdən 14-ü magistratura səviyyəsindən, 113-ü xaricdə yerləşən ali təhsil müəssisəsindən, 127-si orta ixtisas təhsili müəssisəsindən, 1123 nəfəri isə ölkə daxilində yerləşən ali təhsil müəssisəsindən köçürülmək və ya ixtisasını dəyişdirmək üçün qeydiyyatdan keçib.

