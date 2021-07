Türkiyədən açıqlama: Narahatıq

“Türkiyə Tunisdəki siyasi gərginlikdən böyük narahatlıq keçirir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında belə deyilir. Açıqlamada bildirilir ki, Tunis xalqının iradəsini əks etdirən parlamentin fəaliyyətinin ləğv edilməsi böyük narahatlıq yaradır. Türkiyə Tunisi məsələnin konstitusiya qaydaları çərçivəsində həll etməyə çağırıb.

Xatırladaq ki, prezident Kais Səid gecə saatlarında yayımladığı görüntülü müraciətində parlamenti buraxdığını, millət vəkillərinin toxunulmazlığını ləğv etdiyini, parlamentin bütün səlahiyyətlərini dondurduğunu və Baş nazir Hişam əl-Məşişini postundan uzaqlaşdırdığını elan edib.

