“Qarabağ” klubu futbolçusu Uroş Matiçlə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, serbiyalı yarıımmüdafiəçi ilə olan müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.

Klub oyunçuya təşəkkür edib və gələcək karyerasında uğurlar arzulayıb.

