Azərbaycan cüdoçusu Rüstəm Orucov Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında bürünc medal üçün görüşə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Cənubi Koreya təmsilçisi An Çanqrimlə qarşılaşıb. Dünya çempionuna məğlub olan Orucov medalsız qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.