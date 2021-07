İngiltərənin tanınmış futbolçusu Ueyn Runinin oteldə keçirdiyi gizli parti böyük qalmaqala səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, parti zamanı otel otaqlarında çəkilmiş fotolar yayılıb. Məlum olub ki, əyləncədə tanınmış modellər də iştirak edib. Polis Runini parti ilə bağlı sorğuya çəkib. Runi bildirib ki, şəkillər gizli çəkilib. Lakin polis Runinin iddialarına inanmayıb.

Onun sözlərinə görə, bu fotolar onun ailəsində də problemlər yaradıb.

