Son günlər COVİD-19-a yoluxmada KƏSKİN artım müşahidə olunur - TƏBİB RƏSMİSİ

Son günlərdə koroavirusa yoluxma sayı iyun ayına nisbətən 5% artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) Xəstəliklərin profilaktikası və kontrolu departamentinin müdiri Yaqut Qarayeva Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bugünkü brifinqində çıxışı zamanı deyib:

"Son günlərdə yoluxma sayı iyun ayına nisbətən 5% artıb. Yoluxmanın yüksək olduöu yaş qrupu 30-35 yaşdı. Bölgələrə gəldikdə isə ən çox yoluxma Bakıı şəhərində - Binəqədi rayonunda qeydə alınıb".

