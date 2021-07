Əfqanıstanın şimalındakı Özbəkistanla sərhəddə yerləşən Bəlh rayonu Taliban silahlılarından geri alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əfqanıstanın rəsmi dairələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, digər rayonların geri alınması üçün hərbi əməliyyatlar davam edir. Hücumlar zamanı çox sayda silahlı məhv edilib.

