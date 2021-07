Tehranda elektrik kəsintilərinə etiraz məqsədilə aksiya keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nümayişçilər “diktatora ölüm”, “mollalar getməlidir” və digər hökumət əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Qəzəbli kütlə 1979-cu ildə devrilən İran şahı Məhəmməd Rza Pəhvləvinin isə lehinə şüarlar səsləndiriblər.

Məlumata görə, Huzistanda da su kəsintilərinə qarşı etirazlar davam edir. İranın bəzi şəhərlərində də Huzistan sakinlərinə dəstək aksiyaları təşkil olunur.

