Avstraliyada 13 yaşlı qız təsadüfən tapdığı və forması ilə hər kəsi heyrətə gətirən cipsi ilə məşhurlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qız cipsini TikTok-a yükləyib. Bundan sonra həmin cipsi 20 min Avstraliya dollarına satılıb.

