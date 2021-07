Hamı koronavirus peyvəndinə öyrəşəcək - HƏKİM DANIŞDI

Koronavirus peyvəndi hər 6 aydan bir on illərlə vurulacaq.



Bunu ARB24-ün “Gündəm” verilişinə açıqlamasında həkim Vasif İsmayıl deyib. O bildirib ki, hər ştama uyğun vaksin hazırlanacaq və 6 aydan bir onlar vurulacaq:

“Bu, qrip, zökəm xəstəliyidir, amma qripin öldürücülüyü az, koronavirusun isə çoxdur. Əvvəllər zökəm peyvəndinin vurulması məcburi deyildi. Amma koronavirusun peyvəndi məcburi olacaq. İnsanlar indi etiraz edirlər. Onların səyahət imkanı əlindən alınanda, təyyarə və bəzi məkanlara buraxılmayanda məcbur olub peyvənd vurduracaqlar. Hətta virusa inanmayanlar, ona etiraz edənlər də peyvənd vurduracaq. Xaricə səfər zamanı peyvənd pasportunun tələb edilməsi peyvəndi təşviq edən addım olacaq. Hamı COVİD peyvəndinə öyrəşəcək”.

