Azərbaycan cüdoçusu Murad Fətiyev Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında növbəti görüşündə Monqolustan təmsilçisi Səid Mollayi ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 81 kq çəki çıxış edən idmançımız 1/8 final görüşünün sonlarında ayağından ciddi zədə alıb. Bu səbəbdən əsas vaxtda qalib olmayıb.

Qızıl xal bölümündə isə Səid Mollayiyə məğlub olan Fətiyev olimpiada ilə vidalaşıb.

Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.