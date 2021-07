Çinin sosial media fenomeni XiaoQiumei canlı yayım edərkən faciəli şəkildə həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, o, yük kranından düşərək ölüb. 23 yaşlı gəncin 50 metr yüksəklikdən düşdüyü bildirilir.

Ailəsi isə iddia edir ki, gənc video çəkərkən deyil, iş görərkən ehtiyatsızlıqdan vəfat edib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.