Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində erməni əsgər ölüb.

Metbuat.az Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, 19 yaşlı Sarkis Jirayroviç Qriqoryan odlu silahdan açılan atəş nəticəsində ölüb.

Məlumata görə, hadisə sülhməramlıların nəzarət etdiyi ərazidə baş verib.

