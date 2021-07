2021-ci ildə respublika ərazisində yanğın hadisələri zamanı 23 nəfər həlak olub, 81 nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, bu da ötən il ilə müqayisədə yanğından, xəsarət alanlar üzrə 20 nəfər və ya 33% çoxdur.

