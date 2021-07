Mağazaya girən oğru GÖRDÜKLƏRİNƏ İNANMADI: Satıcı... - Suraxanıda QƏRİBƏ OLAY / VİDEO

Suraxanı rayonunda satıcının yatmasından istifadə edərək kassadan oğurluq edən şəxs saxlanılıb.

Daxili İşlər Nazilriyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsində yerləşən marketlərdən birindən oğurluq edilib.

Naməlum şəxs marketə daxil olub satıcının yatmasından istifadə edərək kassada olan pulları oğurlayıb və daha sonra hadisə yerindən yayınıb. Oğurluq edən şəxsin mağazaya daxil olması və kassadan oğurluq etməsi obyektin təhlükəsizlik kameraları vasitə ilə də lentə alınıb. Zərərçəkən şəxs hadisə barədə xəbər tutandan sonra ərazi üzrə Suraxanı Rayon Polis İdarəsinin 32-ci Polis Bölməsinə məlumat verib. Bölmə əməkdaşlarının qısa zamanda həyata keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri həmin hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Nadir Babayev saxlanılıb. O, ifadəsində törətdiyi oğurluq hadisəsini etiraf edib. Faktla bağlı Suraxanı Rayon Polis İdarəsinin 32-ci Polis Bölməsində araşdırmalar davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.