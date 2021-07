Misir televiziyasının canlı yayımı zamanı xoşagəlməz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yol kənarında canlı yayıma qoşulan jurnalistə motosiklet çırpılıb. Nəticədə o xəsarət alıb. Canlı yayım dərhal dayandırılıb. Jurnalistin həyati təhlükəsinin olmadığı güman edilir.

Studiyada olan spiker də hadisədən dərin üzüntü keçirib.

