Prezident Co Bayden ABŞ ordusunun bu ilin sonuna qədər İraqdan çıxacağını bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, bununla belə ABŞ İraq ordusuna təlimlərlə bağlı dəstəyi davam etdirəcək. Bildirilir ki, amerikalı hərbçilər əməliyyatlarda fəal rol almayacaq.

