Azəriqaz İstehsalat Birliyində yeni təyinat olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, uzun illər televiziyada fəaliyyət göstərmiş Eldəniz Vəliyev birliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib.

