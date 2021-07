Həkimdən təklif: Həftəsonu ictimai nəqliyyat işləsin, faciə olmayacaq

Həftəsonu ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə icazə verilsə, yoluxma sayı bir qədər arta bilər, amma bunun dəhşətli faciəyə səbəb olacağına inanmıram.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün “İşgüzar səhər” verilişinə açıqlamasında həkim Aqil Axundov deyib.

“Yoluxma sayında faciə olmasına təsir edən məqam insanların şəxsi intizamından daha çox asılıdır, nəyinki ictimai nəqliyyatın işləməyindən. Əgər ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə icazə verilsə, qaydalara riayət ediləcəksə, niyə işləməsin? Düzdür, şənbə-bazar günlərində sıxlıq çox olur və bu, virusun yoluxdurma faktorlarından biridir. Amma yoluxma artsa da, bugünkü gün üçün yaranmış vəziyyəti kritik səviyyəyə çatdırmayacaq”, - o bildirib.

