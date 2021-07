Şimali Koreya ilə Cənubi Koreya arasında 2020-ci ildə bağlanılan əlaqə xətti yenidən bərpa edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, liderlər Kim Çen In və Mun Çje İn ölkələr arasında etimadı bərpa etmək və münasibətləri normallaşdırmaq məsələsində razılığa gəlib. Məlumata görə, liderlər əlaqələrin bərpası üçün aprel ayından bəri ünsiyyətdə olub.

Əlaqə bərpa olunandan sonra iki ölkənin nümayəndələri ilk olaraq 3 dəqiqə telefondan danışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.