Sabah Yunanıstanın "Olimpiakos" komandası "Neftçi" ilə üz-üzə gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Bakcell Arena"da keçiriləcək matç saat 20:00-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, 14 iyul tarixində "Georgios Karaiskakis" stadionunda təşkil olunmuş oyunda "Neftçi" rəqibinə 3:0 hesabı ilə uduzmuşdu.

