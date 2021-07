Daxili işlər orqanlarında kadr təyinatı olub.

Metbuat.az- Oxu.Az-a istinadla məlumatına görə, bu barədə daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, polis mayoru Fikrət Rzayev Yevlax Rayon Polis Şöbəsində (RPŞ) şəxsi heyət işləri üzrə köməkçi təyin edilib.

Qeyd edək ki, o, bundan əvvəl Sabirabad RPŞ-nin əməkdaşı olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.