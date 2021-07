17 yaşlı şagirdin çantasından çıxanlar hamını DƏHŞƏTƏ GƏTİRDİ - İş üçün getdiyi oteldə... / FOTOLAR

Ankarada litsey şagirdi 17 yaşlı qız Qəmzə Açarın ölümü ilə bağlı 5 nəfər həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qəmzə iş görüşməsi üçün getdiyi otelin 5-ci mərtəbəsindən düşərək həyatını itirib. İddialara görə, şübhəlilər şagirdə təcavüz edib. O, isə eyvana çıxaraq qışqırıb və kömək istəyib. Bunu görən şübhəlilər onu eyvandan atıblar. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, cinayətkarlar təcavüz etməzdən əvvəl yeniyetməyə narkotik vasitə təklif ediblər. Qız isə bundan imtina edib.

Axtarışlar zamanı qızın çantasından narkotik vasitə tapılıb. Məlum olub ki, cinayətkarlar narkotik vasitəni qızın çantasına bilərəkdən qoyaraq, polisdə yalnış fikir formalaşdırmağa çalışıblar.

