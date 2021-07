Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayevin Maliyyə məsələləri üzrə müşaviri Mirzə Rəşid oğlu Mirzəyev və komendant bıçaqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Dövlət Universitetinin İctimaiyyətlə əlaqələr və informasiya şöbəsinin müdiri Günel İsgəndər qızı Orucəliyeva saytımıza açıqlamasında faktı təsdiqləyib:

"Bəli, belə bir hadisə baş verib. Bu məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama veriləcək"- deyə bildirib.

Qeyd edək ki, məlumatı ilk unikal.org saytı yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.