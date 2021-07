Peyvənd barədə ŞOK XƏBƏRDARLIQ: Bu şəxslərə İNANMAYIN

Ankara Universitetinin professoru, türkiyəli elm adamı Necməttin Ünal koronavirus peyvəndinə qarşı kampaniya həyata keçirən bəzi elm adamlarının və həkimlərin məqsədləri barədə diqqətçəkən açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, bəzi həkimlər bunu elmi faktlarla əsaslandırmağa çalışsalar da, bəziləri bu vəziyyətdən öz maraqları üçün istifadə edirlər. Həmin həkimlərin məqsədi insanlara peyvənd əvəzinə qeyri-dərman vasitələrini sataraq pul qazanmaqdır. Professor bildirib ki, peyvənd əleyhinə çıxanlar daha tez diqqət çəkir və onlar bu yolla daha asan nüfuz qazana bilirlər.

Elm adamı hazırki vəziyyətdə peyvəndə alternativ olmadığını irəli sürüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.