ABŞ-ın keçmiş prezidentləri Barak Obama və Donald Trampın həkimi olan Çekson inanılmaz iddia ilə çıxış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, hazırki dövlət başçısı Co Bayden səlahiyyət müddəti başa çatmadan postundan göndərilə bilər. Buna səbəb onun zehni problemlərinin olmasıdır.

Qeyd edək ki, 78 yaşlı Bayden çıxış edərkən bir neçə dəfə danışığını itirib. Onun yaddaş problemi olduğu iddia edilir.

