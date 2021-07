Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin tələbəsi Natiq Abdullayev yol qəzasında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Bu gün qəzaya düşərək həlak olan Natiq, universitetin Tikinti-İqtisad fakültəsinin 768A4 qrup tələbəsi olub.

Allah rəhmət eləsin!

