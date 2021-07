Samux rayonunda bıçaqıanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2000-ci il təvəllüdlü Taleh Məhərrəmov 1990-cı il təvəllüdlü Xəyal Məmmədovu bıçaqlayıb.

Yaralanan şəxsin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

